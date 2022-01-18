التعليم يستعرض إنجازاته لتطوير العملية التعليمية

غزة-الرأي

استعرضت وزارة التربية والتعليم العالي الإنجازات التي حققتها مديرية التربية والتعليم في الفصل الدراسي السابق وذلك خلال اجتماع مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح بمجالس أولياء الأمور في شرق خان يونس.

وقد أثنى قديح على العلاقة المتينة التي تربط المديرية بالمجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة، معتبرًا أن هذه الجهود تحقق رؤية الوزارة والمديرية في تطلعها إلى تعزيز العلاقة مع كل أطياف المجتمع المحلي؛ من منطلق أن من حق هذا المجتمع معرفة ما يدور في الوزارة والمديريات والمدارس، مع الأخذ في الاعتبار أننا بحاجة ماسة للدعم والإسناد لإتمام العملية التعليمية وتطويرها والارتقاء بها.

وقد حضر اللقاء المجتمعي الموسع أ. منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، وأ. فاطمة الخالدي مدير الدائرة الفنية، وأ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة التربوية، ود. عبد القادر أبو فسيفس رئيس قسم العلاقات العامة، ورؤساء مجالس أولياء الأمور.

وأوضح قديح أن مديرية شرق خان يونس عملت على تطوير عملها في المجالات كافة؛ فشملت هذه الجهود التعليم والتعلم، حيث تم وضع الخطط اللازمة لرعاية طلبة الثانوية، وتنفيذ مسابقات لطلبة الصفوف من أول إلى رابع في الإملاء والخط والرياضيات مع تحليل النتائج ووضع خطط العلاج، علاوة على تنفيذ برنامج التعليم المساند، وتدريب الطلبة على برنامج الذكاء الصناعي، وتطبيقات الهواتف الذكية.

وفي مجال المبادرات والمشاريع تم تنفيذ جملة منها كان من أبرزها مشروع تمكين الطلائع، والمبادرات المجتمعية، وجايكا لتطوير العلوم، والاعتماد والجودة، و”وسيلتي من صنع يدي”.

وأضاف قديح أن هذه الجهود شملت مجال الأنشطة المختلفة حيث نفذت عدة مشاريع من أبرزها؛ مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف، والنشيد الفني والدبكة الشعبية، ومشروع تدريب طلبة البرلمان الطلابي، وتعزيز القيم، وفي مجال الصحة؛ نفذت عدة مشاريع منها: تطعيم الطلبة والعاملين، وتوزيع حقيبة إسعافات أولية على المدارس، والتثقيف الصحي للطلبة، كما تطرق مدير التعليم إلى مواضيع عدة عملت المديرية على تطويرها لصالح الطلبة.

ومن جهتهم عبر أعضاء مجلس أولياء الأمور عن سعادتهم بهذا اللقاء، وعن فخرهم بحجم الإنجازات التي تنفذ على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش للاستفسارات والرد عليها.

