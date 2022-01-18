الاقتصاد تسجل 23 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية

غزة-الرأي

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني 22 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ،و 23 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وذلك خلال 151 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية.

بدوره، نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 8 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات .

في حين نظم قسم الصناعات المعدنية بدائرة الرقابة الصناعية بالتعاون مع مباحث التموين ينظم جولات تفتيش ورقابة على محال بيع مستلزمات وفروش الغاز للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وشروط الامن والسلامة.



من جهته ، اجرى قسم الصناعات المعدنية فحوصات فنية على صاج يستخدم لتصنيع اسطوانات غاز بسعة 5 kg حسب المواصفات الفلسطينية .



