سلطة الاراضي تناقش الخطة التطويرية والمشكلات التي تعترض العمل

اكد رئيس سلطة الاراضي المستشار د. عمادالباز خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مع الادارة العامة لأملاك الحكومة أكد على أهمية انجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين بالوقت المحدد دون أي تأخير وحسب الاجراءات المعمول بها كما ناقش رئيس سلطة الاراضي مع موظفي الادارة العامة للأملاك الخطة التطويرية للادارة والاهداف المرجوة منها وانعكاسها على سير العمل وانجاز المعاملات .

بدوره، استعرض د. الباز اخر ما وصلت اليه الاجراءات الخاصة بتنظيم وتخطيط العشوائيات من قبل البلديات تمهيدا لاعتمادها من قبل اللجنة المركزية وبدء العمل بتسوية أوضاع المتعدين من قبل سلطة الاراضي حسب الانظمة والقوانين المعمول بها .



وشدد د. الباز على ضرورة العمل بقوة وحزم فيما يتعلق بالتعديات على الاراضي الحكومية لمنع التعدي على مزيد من الاراضي من قبل المواطنين وطالب رئيس سلطة الاراضي جهات الاختصاص في الادارة العامة لأملاك الحكومة بضرورة متابعة ومراجعة التعاقدات على الاراضي الحكومية .



كما ناقش رئيس سلطة الاراضي مع موظفي الاملاك المشكلات والمعيقات التي تواجه سير العمل بالادارة والحلول الممكنة لتجاوزها من أجل تنظيم العمل والارتقاء بالادارة وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور وصولاً لافضل مؤسسة خدماتية .



وخلال الاجتماع ناقش رئيس سلطة الاراضي سير عملية تسجيل الشقق السكنية في الاسكان التعاوني والاجراءات المعمول بها من أجل التسهيل على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل لحفظ ملكياتهم



ودعا د. الباز الموظفين في الادارة العامة لاملاك الحكومة الى خدمة الجمهور وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب

