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أبو سلمية: الشفاء الطبي شهد تطورا نوعيا في جراحة المناظير

18 كانون ثاني / يناير 2022 01:27

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غزة-الرأي

 أكد د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، أن جراحة المناظير شهدت تطورا نوعيا منذ بدء العمل بها، عقب جهود كبيرة بذلتها إدارة المجمع ووزارة الصحة بتعاون مشترك مع شركاءها في العمل الصحي من خلال استقدام الوفود الطبية المتخصصة والمؤهلة.

وبين دور الوفود التي ساهمت في تدريب الكوادر الجراحية على اجراء العمليات الجراحية بواسطة تقنية المناظير والتي بدروها أحدثت نقلات نوعية في ذات المجال وأصبحت تجرى اليوم بأيدي الطواقم المحلية وبنجاحات عالية.

وتناول تقرير إنجازات مجمع الشفاء للعام الماضي 2021 أن أقسام المناظير التشخيصية والعلاجية بمجمع الشفاء الطبي أجرت نحو (2100) عملية، شملت عمليات تنظير الجهاز الهضمي، وعمليات منظار الرئة، وعمليات تنظير الجراحة، وعمليات تنظير الجراحة النسائية.
 

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