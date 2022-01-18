الأوقاف تنظم اللقاء السنوي الخاص بموظفات الوزارة

غزة-الرأي

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اللقاء السنوي الخاص بموظفات الأوقاف في مسجد الكتيبة بمدينة غزة, بحضور ومشاركة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا والمدراء العامين ومدراء الوحدات والدوائر والأقسام/اناث على مستوى المحافظات.

بدوره، أكد الأغا أن وزارته حققت خلال المرحلة الماضية تقدماً دراماتيكياً سريعاً, في نشر رسالتها الدعوية, وتعزيز المكانة الدينية والاجتماعية للوزارة, وتطور الأداء بفعل انتماء أبنائها بجهدهم وعطائهم, وتسعى لتطوير هذا الإنجاز خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الأغا السياسات العامة للوزارة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الانفتاح الإيجابي, واستعادة مكانة وتأثير المؤسسة الدينية, وإعادة الاعتبار للوقف وترسيخ ثقافته, وتطوير الكادر البشري, منوهاً بأن كل موظف/ة يقع على عاتقه أمانة تقديم الصورة الحسنة والطيبة للوزارة بحسن خلقة ومعاملته مع الجميع.

وقال :" نلتقي اليوم في ظل هذه المرحلة التحولية التي نعيشها والتي تحتاج منا لمزيدٍ من العمل والجهد ورص الصفوف لنحقق نهضة دعوية ودينية ترتقي إلى مستوى الأزمة والتحدي, تستلزم منا التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة".

وفي المجال الديني أضاف :" حققنا الشراكة الدعوية ووحدنا مسار العمل الدعوي, واعتماد الخطبة المنهجية سواء كانت ملزمة أو موحدة أو مقترحة, وتشكيل مجالس المساجد وآليات تفعيلها, وتطور أداء مجلس الاجتهاد الفقهي وقيامه بالتأصيل الشرعي لأعمال المؤسسة الحكومية, وتعزيز الدروس المنهجية في المساجد".

وأوضح أنه تم البدء في تطبيق الخطة الاستراتيجية وصولا لعام 2024م, وتطوير الخطة التشغيلية واعتماد كلية الدعوة ضمن مؤسسات التعليم العالي وتسوية أوضاع العاملين فيها وتشكيل لجان السياسيات الدينية والوقفية والمالية, واعتماد معايير التكليف الداخلي, بالإضافة إلى تطوير ملف التشغيل المؤقت والتوسع المكاني للوزارة وإنجاز عدد من البرامج الالكترونية, للوصول إلي بناء مؤسسي يضمن سير العمل بالشكل الأمثل.

وأشار الأغا أن الحكومة اعتمدت خلال عام 2021م, 300 إحداثية جديدة بالإضافة إلى 250 إحداثية لعام 2022م, ومعالجة ملف البطالة وتطوير التعامل مع كادر التشغيل المؤقت واعتماد التدريب الالكتروني وإطلاق برنامج دبلوم الخطباء ومعالجة ملف المسميات الإشراقية واستحداث أقسام مقرات للعمل النسائي بالمحافظات, للارتقاء بالكادر البشري.

وعلي صعيد ملف الوقف بيّن الأغا أن وزارته عملت على إعادة الاعتبار للوقف وإحياء الثقافة الوقفية, منوهاً إلى وجود حملات مستمرة حتى نهاية شهر رمضان, إلى جانب إنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية والوقفية واستحداث صور جديدة للوقف كالنقدي والمنفعة والأصول, وصور استثمارية جديدة كالملاعب والشقق السكنية, بالإضافة إلى إطلاق صندوق المريض, وغيرها.

وكشف أن أبرز المشاريع المنوي تنفيذها خلال العام الجديد 2022م, تتمثل في حوسبة وضبط قواعد البيانات والتحول الرقمي, وإطلاق دبلوم الأئمة والخطباء, وإنجاز المنشآت الوقفية والاستثمارية, وإطلاق المنصة التدريبية والعلمية, ومعالجة ملف الإشراف ورفع مستوى الانتماء للوزارة, وزيادة المدارس الشرعية, وتطوير واقع لجان الزكاة, وإيجاد وقفيات خاصة بالمساجد ومعالجة مشكلة التعديات التاريخية على الأملاك الوقفية.

ودعا في ختام حديثه إلي مضاعفة الجهد, واستغلال الوقت من أجل رفعة ديننا ونشر رسالتنا بشكل أوسع, لأجل الدعوة إلى الله, وتحقيق أهداف الوزارة.

