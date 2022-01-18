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المدهون يزور النائب العام ويشدد على دعم قضايا الأسرى

18 كانون ثاني / يناير 2022 01:44

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غزة-الرأي

أشاد ا. بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة، من خلال التشبيك المستمر والدعم الفوري لقضايا الأسرى والمحررين وذَوِيهم، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بي الوزارة والنيابة العامة في أي مظلمة أو شكوى؛ نُصرةً وإسناداً لهم، وحِصناً منيعاً في وجه أعدائهم، وإحقاقاً لحقوقهم المشروعةجاء ذلك خلال تقديمه التهنئة للمستشار د. محمد النحال بمناسبة تعينة نائباً عاماً، حيث ضم الوفد كل من ا. سعد أبو الخير مدير عام الأسرى، وا. أشرف نعيم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وا. نبيل حجاج مدير العلاقات علامة.
بدوره،  أكد النائب العام د. محمد النحال، على حرص النيابة على التنسيق والتعاون المشترك مع كافة المؤسسات والوزرات الحكومية؛ بما يضمن توفير خدمة مميزة للمواطنين.
وشدد على أن قضية الأسرى والمحررين لها خصوصيتها وأهميتها البالغة؛ باعتبارهم "سراج الأمل وعنوان العزة والصمود" لمجتمعنا الفلسطيني المرابط.
موضحا أن "الوقوف مع قضايا الأسرى واجب ديني وأخلاقي وطني، وأنه يجب ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية لاعتداءاته المتكررة على الأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق المشروعة.
ودعا الى ضرورة  التفاف الكل الفلسطيني حول أسرانا وقضيتهم العادلة، وإيجاد حلول تُخفّف عن الأسرى معاناتهم داخل سجون الاحتلال وعائلاتهم خارج السجون".
 

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