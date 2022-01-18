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المدهون: النيابة العامة سنداً وداعماً لكافة مكونات شعبنا ومؤسساته

18 كانون ثاني / يناير 2022 01:48

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غزة-الرأي

قال النائب العام المستشار/ د. محمد النحال: "النيابة العامة ستكون سنداً وداعماً لكافة مكونات شعبنا، ومؤسساته الرسمية والأهلية، والفِرَق الشبابية، والمبادرات المجتمعية الإيجابية، التي من شأنها الحفاظ على حالة السلم الأهلي والمجتمعي، وخدمة المواطن الفلسطيني"، جاء ذلك خلال استقباله لوفد مجلس شباب عائلات رفح، برئاسة د. تامر القاضي، ونائبه د. أشرف القصاص، ورئيس بلدية رفح السابق د. أنور الشاعر، برفقة أعضاء المجلس ومخاتير عائلات رفح.
وقدم الوفد الزائر التهنئة للمستشار/ النحال بمناسبة تعيينه نائباً عاماً في قطاع غزة، مثمّنين دور وجهود النيابة العامة المهم في مكافحة الجريمة، وإرساء الأمن، وسيادة روح القانون والعدالة، وبدوره قدّم د. القاضي دعوة للنائب العام لزيارة محافظة رفح في لقاء يشارك فيه المجلس ومؤسسات المجتمع المدني؛ للحوار حول تثبيت مبادئ العدل والمساواة في المحافظة.
 

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