زراعة خانيونس تبدأ بتنفيذ سلسلة ندوات ارشادية لمربي الدواجن

غزة-الرأي

شرعت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بمحافظة خانيونس، بالتعاون مع دائرتي البيطرة و الإنتاج الحيواني، في البدء بتنفيذ سلسلة من الندوات الارشادية لمربي الدواجن في محافظة خانيونس.

و تهدف هذه الندوات لتوعية مربي الدواجن بخطورة الأمراض التي تصيب الدواجن وخاصة الفيروسية منها، و سبل الوقاية منها، وكيفية اتباع اجراءات الامن الحيوي داخل المزارع للحد من انتشار الأمراض.

وخلال ندوة ارشادية في خانيونس، تم تقديم تعريف عام حول مرض "النيوكاسل" وسبل الوقاية منه، وكيفية اجراء التحصينات الضرورية اللازمة، لضمان عدم اصابة المزرعة بالمرض خلال فترة التربية التي تستمر بالمتوسط 35 يوم في الدجاج اللاحم.

