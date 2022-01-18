الصحة تكرم عدداً من أخصائيي العلاج الطبيعي على جهودهم المميزة

غزة- الرأي

أشاد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن بجهود العاملين في اقسام العلاج الطبيعي، مشيراً الى العمل على توسعة اقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية، وتطوير العمل في اقسام المستشفيات.

جاء ذلك خلال تكريم أخصائيي العلاج الطبيعي الذي نظمته وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل بوزارة الصحة بالتعاون مع جمعية د.حيدر عبد الشافي الصحية المجتمعية، وبحضور عددا من المدراء العامين.

وأكد د. محيسن أن هذا الحفل يأتي تتويجاً لجهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى والمصابين.

من جهته، أوضح مدير وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل د. سامي عويمر أن هذا التكريم يأتي من باب الواجب لاخصائيي العلاج الطبيعي الذين يبذلون كل ما بوسعهم في خدمة المرضى والمصابين، ويتحملون ضغط العمل وخاصة في ظل الوباء، والعدوان على قطاع غزة.