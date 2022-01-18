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رئيس بلدية دير البلح يثمن جهود شرطة الدفاع المدني خلال المنخفض

18 كانون ثاني / يناير 2022 02:35

رئيس بلدية دير البلح يثمن جهود شرطة الدفاع المدني خلال المنخفض
رئيس بلدية دير البلح يثمن جهود شرطة الدفاع المدني خلال المنخفض

الوسطى- الرأي

 زار رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو مدير شرطة الدفاع المدني المقدم محمد أبو شمالة للتعبير عن شكره وتقديره لجهود شرطة الدفاع المدني في التخفيف من تداعيات المنخفض الجوي الأخير والحفاظ على سلامة المواطنين وقت الطوارئ.


وأكد رئيس البلدية على عمق العلاقة معهم لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المواطنين تحت أي طارئ، مشيداً بتواجدهم على مدار الوقت في الميدان خلال فترة أيام المنخفض والاستجابة لأي حدث طارئ وعمل ما يلزم، وأضاف: نعمل جميعنا لتحقيق هدف واحد وهو تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على أمنهم وأمانهم.
وفي نهاية الزيارة تم تقديم درع شكر وتقدير للأخوة في الدفاع المدني الفلسطيني –دير البلح على جهودهم المبذولة خلال المنخفض الجوي.


 

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