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وزارة التعليم بغزة تُنظم وقفة تضامنية نصرة للنقب

18 كانون ثاني / يناير 2022 02:38

وزارة التعليم بغزة تُنظم وقفة تضامنية نصرة للنقب
وزارة التعليم بغزة تُنظم وقفة تضامنية نصرة للنقب

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة وقفة تضامنية نصرةً لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في النقب بالداخل الفلسطيني في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وجرى تنظيم الفعالية في مدرسة النقب الأساسية شمال غزة بحضور مدير الدائرة الفنية بمديرية شمال غزة أ. موسى شهاب، ومدير مدرسة النقب أ. محمد المطوق، وحضور شخصيات رسمية وشعبية وطلبة المدرسة، وطلبة من مبادرة سفراء حول العالم التي تنفذها الوزارة.
وأوضح شهاب أننا في وزارة التعليم ومن مدرسة النقب نوجه رسائل التأييد والمناصرة لأهلنا في النقب الذين يواجهون العدوان بكل بسالة وشجاعة، ونؤكد أن قضية النقب هي قضية كل فلسطيني، وأن الاحتلال إلى زوال.
بدوره أوضح المطوق أن هذه الوقفة لها عدة أهداف أهمها التضامن مع النقب ثم غرس وتعزيز القيم الوطنية في نفوس طلبة المدارس بالانتصار للثوابت الفلسطينية ومنها التحرير والعودة.
وفي كلمة باللغة الإنجليزية لمبادرة سفراء حول العالم قالت الطالبة ديما صبح: نستنكر الاعتداءات اللاإنسانية ونزع الملكية والقمع الذي يتعرض له المدنيون في النقب من قبل النظام العسكريالإسرائيلي التمييزي وتهجير الفلسطينيين قسراً وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية و حقهم في الوجود.
بدورها قالت الطالبة حلا بركات: نشجب رفض قوات الاحتلال الإسرائيلي للدعوات الدولية لوقف التطهير العرقي بحق أهلنا في النقب، ونشجب استخدام القوة المفرطة من الاحتلال ضد شعبنا، ما نتج عنه من إصابةِ 132 فلسطينيًا، بينهم العديد من الأطفال منذ يوم الخميس!
وخلال الوقفة التضامنية رفع الطلبة شعارات وطنية ورددوا شعارات منها: بالروح بالدم نفديك يا نقب، أرض النقب أرض فلسطينية، النقب وفلسطين ستنتصر، كل الدعم والمناصرة لأهلنا في النقب، أطفال وطلبة غزة يحيون صمود شعبنا في النقب، مخططات الاحتلال إلى زوال، كما طالبت بعض اليافطات بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن قوات الاحتلالالإسرائيلي تنفذ عدواناً شرساً ضد الشعب الفلسطيني في النقب يهدف للاستيطان ومصادرة الأراضي والتهويد.

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