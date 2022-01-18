النائب العام ووكيل وزارة الاقتصاد يؤكدان على حماية المستهلك

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، سعيهما الدؤوب لحماية المستهلك ومعالجة القضايا التي تمس أمن وصحة المواطن الفلسطيني، وإسناد الاقتصاد الوطني، بإصدار قرارات وتعليمات مُلزمة تخدم الصالح العام في ظل الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين النحال والزريعي ووفد وزارة الاقتصاد الوطني في مكتب النائب العام، وبحضور مدير مكتب النائب العام جهاد الحويطي.

وناقش الطرفان توحيد آليات العمل بين الجهات الحكومية في قضايا الأمن الاقتصادي، وتشكيل لجنة مشتركة لإتلاف المواد والمضبوطات الفاسدة ، والآثار السلبية للتسويات الاقتصادية في القضايا الجنائية المتعلقة بصحة المستهلك.

وبين المستشار النحال نجاح سياسة الموازنة بين الدائن والمدين في قضايا الشيكات (الاستئخارات المدروسة) في زيادة نسبة الأموال المسددة، وحماية الاقتصاد من الانهيارات العميقة، فضلاً عن التشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص والنقابات والغرف التجارية، واستثمارها بالتحرك الإيجابي تجاه منتسبيها؛ للوصول إلى حلول ودية تحفظ الحقوق وتُراعي الظرف العام.

بدوره أوضح م. الزريعي تشجيع وزارته عبر خطتها التشغيلية لتنفيذ مشروعات تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، ودعمها للمنتج الوطني بكافة الوسائل والطرق، وحماية المستهلك، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وتجويد الخدمات المقدمة للتجار بالوزارة ومرافقها، وتضافر الجهود مع كافة المؤسسات الحكومية؛ لتحقيق المصلحة العامة، وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.