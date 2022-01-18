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بلدية خان يونس تنفذ 12 مشروعًا تطويريًا بقيمة 4.6 مليون دولار

18 كانون ثاني / يناير 2022 02:45

بلدية خان يونس تنفذ 12 مشروعًا تطويريًا بقيمة 4.6 مليون دولار
بلدية خان يونس تنفذ 12 مشروعًا تطويريًا بقيمة 4.6 مليون دولار

خان يونس- الرأي

تمكنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، من تنفيذ ما يزيد عن (12) مشروعًا تطويريًا في قطاع الطرق بقيمة إجمالية بلغت (4.6) مليون دولار تقريباً، بدعم الجهات المانحة وذلك خلال العام 2021م.


وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية المشاريع التي تم تنفيذها في معظم الأحياء للمساهمة في دفع عجلة التطوير وتحسين واقع البنية التحتية وذلك بالرغم من الحصار الخانق وانحسار المواد الأساسية، لافتًا إلى حجم المشاريع المنفذة يعتبر مؤشرًا على حجم الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة من كافة المعنيين من المهندسين والعمال والفنيين في الميدان لإنجاح مشاريع وخدمات البلدية.


وبين د. البطة أن قسم التصميم والإعداد بدائرة المشاريع قام بتجهيز عشرات المشاريع لتطوير الطرق والمرافق الأساسية والخدمات والمنشآت الخدماتية وقد تم إرسالها للجهات المانحة، مشددًا على أن البلدية تواصل جهودها لتأمين حياة كريمة لشعبنا وتعزيز صموده، والوقوف على احتياجات السكان وتلبية مطالبهم.


ومن جانبه بين مُدير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس أن المشاريع التي تم تنفيذها شملت إنشاء مشروع خط تصريف مياه الأمطار "الوفية" بتكلفة (1.5) مليون دولار، والانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من شارع عمر المختار رقم (5) بتكلفة (309) ألف دولار، وتطوير شوارع داخلية في المخيم بتكلفة (506) ألف دولار، وإنشاء شارع رقم (105) في حي قيزان النجار بتكلفة (121) ألف دولار، وشارع رقم (14146) في حي السطر بتكلفة (124) ألف دولار، وإنشاء المرحلة الثانية من شارع رقم (101) في أحياء المنارة والسلام بتكلفة (203) ألف دولارًا.


وأشار م. الأخرس إلى أن البلدية تسعى لتعزيز الوضع الاقتصادي والتجاري في المدينة والمحافظة بشكل عام حيث تمكنت من تنفيذ مشروع تطوير سوق الجُملة المركزي للخضار والفواكه بتكلفة (1,250) ألف دولار، وكذلك تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المرحلة الأولى لشارع الكتيبة رقم (35) بتكلفة (300) ألف دولار، وإنشاء شبكات للصرف الصحي بمناطق متفرقة بتكلفة (109) ألف دولار، ومشروع إعادة تأهيل طرق زراعية بتكلفة (84) ألف دولار ، إلى جانب تأهيل شارع سوق الحبوب بالبلدة القديمة بتكلفة (40) ألف دولار ، وتأهيل شارع رقم (118) في حي معن بتكلفة (160) ألف دولار.


وشكرت بلدية خان يونس صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومؤسسة اليونيسيف، على دعمهم المستمر لمشاريع بلدية خان يونس للنهوض بواقع المدينة في شتى القطاعات.
 

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