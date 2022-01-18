وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و933 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ 12 مشروعًا تطويريًا بقيمة 4.6 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام ووكيل وزارة الاقتصاد يؤكدان على حماية المستهلك وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسرى يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تُنظم وقفة تضامنية نصرة للنقب وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية دير البلح يثمن جهود شرطة الدفاع المدني خلال المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تكرم عدداً من أخصائيي العلاج الطبيعي على جهودهم المميزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تبدأ بتنفيذ سلسلة ندوات ارشادية لمربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: النيابة العامة سنداً وداعماً لكافة مكونات شعبنا ومؤسساته وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد المسن سليمان الهذالين في الخليل
أخبار » الأخبار الحكومية

"الحكم المحلي" توقع اتفاقية لتعبيد امتداد شارع خليل الوزير

18 كانون ثاني / يناير 2022 04:30

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

غزة – الرأي:

وقعت وزارة الحكم المحلي وبلدية غزة اتفاقية تعاون مع مؤسسة أمان فلسطين الماليزية يتم بموجبها تعبيد امتداد شارع خليل الوزير، عقب الانتهاء من فتحه وإزالة التعديات عليه.

وقال وكيل الوزارة سمير مطير، إن ذلك المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية في قطاع غزة باعتباره شارعاً محورياً يخدم سكان مدينة غزة البالغ عددهم 750 ألف نسمة ويربط شرق المدينة بغربها.

وبين "مطير" في حديثه لوكالة الرأي، أن فتح وتعبيد ذلك الشارع كان من أهم الأولويات الوزارة، حيث تم البحث عن تمويل له بعد تعليمات لجنة متابعة العمل الحكومي بفتحه وإزالة التعديات.

ولفت إلى أنه سيتم تعويض المواطنين قريباً، مؤكداً أن الشارع سيرى النور بفضل مؤسسة أمان فلسطين وسيتم نزول المناقصة الخاصة به وسيكون الشارع جاهز لخدمة المواطنين قريباً.

بدوره، أوضح رئيس بلدية غزة يحيى السراج، أن مشروع التعبيد يمتد من شارع اليرموك وصولاً لشارع أحمد الجعبري، مبيناً أنه سيحدث نقلة نوعية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لدى السكان.

وقال: "من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى، ثم نستعد للمرحلة الثانية وهي التي تصل الشارع نفسه بشارع صلاح الدين أكبر شارع وأهم شارع في قطاع غزة بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين جودة الحياة".

من جانبه، أكد مدير مؤسسة أمان فلسطين، عمر صيام، أنه سيتم تعبيد الشارع وتأسيس بنية تحتية له، مع إضافة إنارة وكل ما يلزمه ليكون مناسباً لخدمة الأهالي.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟