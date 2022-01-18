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وزارة الداخلية تطلق مسابقة حول التوعية والسلامة المرورية

18 كانون ثاني / يناير 2022 07:02

صورة رمزية
صورة رمزية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن إطلاق مسابقة حول أفضل إنتاج فني للتوعية بالسلامة المرورية، ضمن مبادرة "الحملة الوطنية للسلامة المرورية".

وذكرت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن المسابقة ستشمل فئتين، "الفلم القصير"، والتصميم "الجرافيكي" أو "الإنفوجرافيك"، مبينة أن تقييم المشاركين سيتم عبر مرحلتين هما: "تقييم عبر لجنة فنية مختصة وتصويت الجمهور".

ولفتت إلى أنها ستسمح باستقبال مشاركة واحدة فقط من كل متسابق أو فريق عن كل فئة.

وحول جائزة فئة الفيلم القصير، قالت إنه يشترط أن يكون دارمي لا تزيد مدته عن دقيقتين، وأن يعزز جانباً أو أكثر من جوانب السلامة المرورية أو يسلط الضوء على خطر المخالفات المرورية على حياة الأفراد وسلامة الطريق.

وأضافت "يجب أن يتم التصوير بكاميرا احترافية، أو كاميرا جوال احترافية، ويكون التسجيل الصوتي واضحاً، وأن يكون الفيلم من إنتاج المتقدم نفسه أو فريق مؤسسة يمثلها، وأن يكون لديه ما يثبت ذلك".

وتابعت "يُسلم الفيلم بصيغة MP4 وبجودة FULL HD، ويتنازل المتقدم عن حقوق النشر والتوزيع الخاصة بالفيلم، ولا يحق له نشره قبل إعلان النتائج بشكل رسمي، ويجب التزام المشارك بإجراء تعديل على الفيديو في حال طلب منه ذلك".

وأوضحت أن المركز الأول سيحصل على 1000 دولار، والمركز الثاني 500 دولار، والمركز الثالث 300 دولار، والمركز الرابع 200 دولار، والمركز الخامس 100 دولار.

وبشأن جائزة التصميم، يشترط تصميم جرافيك أو إنفوجرافيك يبرز ويعزز جانب أو أكثر من جوانب السلامة المرورية، أو يسلط الضوء على خطر المخالفات المرورية على حياة الأفراد وسلامة الطريق.

ولفتت إلى أنه يتم التصميم عبر برامج احترافية ويكون ذا لمسة فنية جميلة وأن يكون التصميم من إعداد وتصميم المتقدم نفسه أو فريق مؤسسة يمثلها، وأن يكون لديه ما يثبت ذلك.

وأردفت "يُسلم التصميم بصيغة (JPEG &PSD or Al) وبمقاس 2000×2000 بدقة 300 بكسل، ويتنازل المتقدم عن حقوق النشر والتوزيع الخاصة بالتصميم، ولا يحق له نشره قبل إعلان النتائج بشكل رسمي، ويلتزم بإجراء تعديل على التصميم في حال طلب منه ذلك".

وأشارت إلى أن المركز الأول سيحصل على 500 دولار، والمركز الثاني 300 دولار، والمركز الثالث 200 دولار، والمركز الرابع 100 دولار، والمركز الخامس 100 دولار.

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