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تبلغ قيمتها (70.000) دولار

هنية يكشف عن منحة مالية جديدة لدعم الأندية

19 كانون ثاني / يناير 2022 08:15

هنية يكشف عن منحة مالية جديدة لدعم الأندية في بطولات السلة واليد وكرة الطاولة
هنية يكشف عن منحة مالية جديدة لدعم الأندية في بطولات السلة واليد وكرة الطاولة

غزة- الرأي

كشف عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن توفير منحة مالية جديدة للأندية تبلغ قيمتها (70.000) دولار، ستقدم دعما للأندية التي تشارك في بطولات الدوري للدرجة الممتازة في ألعاب كرة السلة واليد وكرة الطاولة تزامنا مع انطلاق بطولات الدوري لهذا الموسم.


كما أعلن هنية أن المنحة ستشمل (١٠) اتحادات رياضية للألعاب الفردية، ضمن المرحلة الأولى، وأشار إلى أن أندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة حصلت على دعم مالي، بالإضافة لرعاية بطولات الكأس لكرة الطائرة والسلة واليد وكرة الطاولة بقيمة إجمالية (10.000) دولار.


وأوضح أن المجلس الأعلى سيبقى سندا للرياضيين ويقدم الدعم المادي اللازم لاستمرار النشاط الرياضي رغم الظروف الصعبة والحصار.
 

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