ناسا تصلح خللاً فى رأس صاروخ القمر الجديد SLS megarocket

أصلح مهندسو ناسا خلل في رأس صاروخ SLS العملاق، والذي سيأخذ في النهاية أول امرأة والرجل التالي للهبوط على سطح القمر، وظل نظام الإطلاق الفضائي (SLS) الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار قيد التطوير منذ عام 2011، وقد تعرض لعدة تأخيرات ومشاكل على مدار العقد الماضي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تراجع إطلاقه الأول مؤخرًا من نهاية العام الماضي إلى ما لا يتجاوز مارس من هذا العام بسبب مشكلة في وحدة التحكم في المحرك على متن الطائرة، والتي تعمل بمثابة العقل لكل من محركات RS-25 القوية التي تدفع الصاروخ إلى المدار.



واستبدلت وكالة الفضاء الأمريكية الآن المكونات، وأدت جميع وحدات التحكم الأربعة في المحرك أداءً جيدًا في الاختبارات، مما يمهد الطريق لإطلاقها لأول مرة.



وبينما كانت ناسا تستعد للإطلاق العام الماضي، لاحظ المهندسون أن بعض الأجهزة الإلكترونية على وحدة التحكم فشلت في التشغيل بطريقة متسقة أثناء الاختبار.



تريد وكالة الفضاء التأكد من اكتشاف أي مشكلات أو أخطاء قبل أن يغادر الصاروخ أحادي الاستخدام الأرض، بتكلفة تقدر بمليار دولار لكل عملية إطلاق، لذلك تم تأخير الإطلاق للسماح بإجراء مزيد من الاختبارات، والتحقيق في سبب خلل في وحدة التحكم.



وأكدت وكالة ناسا الآن أن جميع وحدات التحكم تعمل كما هو متوقع وأن SLS جاهز للإطلاق، ويقع في مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ومع وجود وحدة أوريون في الأعلى، يبلغ ارتفاعه 322 قدمًا.



وسينتج الصاروخ 8.8 مليون رطل من الدفع عند الاطلاق، وهو أقوى من صاروخ Saturn V الذي نقل رواد فضاء أبولو إلى القمر في الستينيات والسبعينيات.



وسيكون أول اختبار لإطلاق SLS هو Artemis I، والذي سيشهد دفع كبسولة Orion فارغة إلى الفضاء، ومع ذلك، فإن العديد من التأخيرات كانت نتيجة لمشكلات مع SLS نفسها والمسائل القانونية، التي تسبب فيها جيف بيزوس Blue Origin الذي لم ينجح في مقاضاة ناسا بشأن قرار منح عقد نظام الهبوط البشري لشركة أخرى.



ومددت ناسا موعدها المستهدف لإرسال رواد فضاء إلى القمر من 2024 إلى 2025 على أقرب تقدير.



