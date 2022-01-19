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مجمع ناصر يجري ثلاث عمليات لخمسينى يعاني من كسور متعددة

19 كانون ثاني / يناير 2022 08:41

مجمع ناصر يجري عدة عمليات بآن واحد لخمسينى يعاني من كسور متعددة
مجمع ناصر يجري عدة عمليات بآن واحد لخمسينى يعاني من كسور متعددة

غزة- الرأي

أجرى أطباء قسم جراحة العظام في مجمع ناصر الطبي بإجراء ثلاث عمليات في آن واحد لمريض يعاني من كسور متعددة في أنحاء جسده.

وأفاد د.محمود أبو شحادة استشاري ورئيس قسم جراحة العظام في مجمع ناصر الطبي، أن المريض الخمسيني وصل الى قسم الاستقبال يعاني من وجود اصابات متعددة في الجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية له فور وصوله.

وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي بينت وجود كسر متفتت في عظام الساعد الايسر والساعد الأيمن وكذلك كسر مضاعف في عظام الساق اليمنى، إضافة الى وجود نزيف في الدماغ وهو ما استدعى تحويله بشكل عاجل الى مستشفى غزة الأوروبي لعرضه على أطباء جراحة الأعصاب لاتخاذ الإجراء اللازم.

وقال د.أبو شحادة:" إنه بعد استقرار حالة المريض في م.غزة الأوروبي تم إعادته الى مجمع ناصر الطبي تمهيدا لإجراء التدخل الجراحي الخاص بالكسور المتعددة، لافتا الى أن هذا التدخل الجراحي استدعى أن تعمل ثلاث فرق في آن واحد حيث تم الاستعانة بالدكتور حماد شعث من قسم الكسور المعقدة لإجراء تثبيت للساق الأيمن، ود.أيمن الجخلب إضافة الى فريق العمل د.محمود شحادة ود.محمد فتيحة ود. اسماعيل صيام و. د اسامة حمدان.

وأكد د.أبو الشحادة أن العمليات الثلاث تم إجرائها في أقل من ساعة ونصف لتقليل مدة التخدير ومنع أضرارها على المريض، والذي اعتبره انجاز يسجل لمجهودات فرق جراحة العظام الثلاثة، خاصة وأن المريض بحالة جيدة ويتلقى الرعاية العلاجية اللازمة، موجها تقديره العميق لكافة الكوادر الطبية المشاركة في العملية على سرعة الاستجابة.

وأشاد د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بمجهودات الكادر الطبي المشارك في العملية متوجها بالشكر لهم على ما بذلوه في سبيل انقاذ حياة المريض وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

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