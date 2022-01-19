اتحاد بيت حانون يُعَمِقُ جراح الشاطئ بثلاثية

عمّق اتحاد بيت حانون الرياضيّ جراح المتذيل خدمات الشاطئ- صاحب أكبر قطاع جماهيريّ، وألحق به الخسارة الساسة، بنتيجة 3-صفر، ضمن لقاءات الجولة السابعة للدوري العام الممتاز في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب خان يونس البلديّ، خارج ملعب الشاطئ عقوبة على جماهيره التي أوقعت أعمال الشغب في الجولة الماضية.



بسط بيت حانون الضيف سيطرته على مجريات اللقاء، وقاد هجمات من العمق والجانبين شكلت خطوة واضحة على الملعب الشاطئي، ليتقدم المهاجم بالهدف الأول (في الدقيقة 24 من ركلة جزاء)، ونجح النجم عماد السماعنة في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، بدأ بيت حانون مهاجماً، وتمكن من إحراز ثالث الأهداف، بواسطة النجم الشاب عاهد أبو مراحيل في الدقيقة 51، من كرة انطلق بها وراوغ مدافعين، وسدد الكرة صاروخية في الشباك.



وبذلك، رفع بيت حانون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع, وبقي خدمات الشاطئ برصيده نقطة يتيمة أحرزها من تعادل وحيد، في المركز الـ12، الأخير في قاع اللائحة. وفي لقاء ثانٍ، استعاد الصداقة عافيته، وفاز على القادم الجديد، نادي الأهليّ الفلسطينيّ، بنتيجة 1-صفر على ملعب فلسطين الدوليّ، انتهى الشوط الأول سلباً بدون أهداف، ووقف الأهليّ نداً أمام تقدم مهاجمي الصداقة، وحاول الحدّ من خطورتها، حتى تمكن المهاجم الخبير يوسف سالم من تسجيل هدف فريقه في الدقيقة 83. وبذلك رفع الصداقة رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع, وبقي الأهلي برصيد 5 نقاط في المركز العاشر.

وفي الدرجة الأولى احتكم شباب الزوايدة وخدمات النصيرات للتعادل بنتيجة 1-1 على ملعب الشهيد محمد،

سجل للزوايدة مهاجمه خالد السيد في الدقيقة 45، وتعادل عبد الله المجايدة في الدقيقة 59.

وبذلك، رفع شباب الزوايدة رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، وبقي المجمع الإسلاميّ برصيد 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف مع المجمع الإسلاميّ.



وفي الدرجة الثانية، ضمن الأسبوع الخامس، فاز الوفاق على خدمات دير البلح، بنتيجة 4-1، على ملعب بيت حانون البلديّ، سجلها سلامة القرم في الدقيقة 42، وبراء الغلبان في الدقيقة 66، وسيد زيارة في الدقيقة 73، وهاشم عبد ربه في الدقيقة 86، وللخاسر محمد شقورة في الدقيقة 33، وشهد اللقاء إبعاد الحكم لمدفع دير البلح محمود البحيصي في الدقيقة 13. كما شهد اللقاء إهدار مؤمن العتال (ركلة جزاء في الدقيقة 17) تصدى لها حارس الوفاق خليل الشيخ.

وبذلك، رفع الوفاق رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع بالتساوي مع الصلاح، بفارق الأهداف عن جماعي رفح، والاستقلال، وبقي الخاسر رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن القادسية.



وفي لقاء آخر، فاز بيت لاهيا على جماعي رفح، بنتيجة 1-صفر على ملعب فلسطين الدوليّ، سجله فضل أبو ريالة في الدقيقة 99. وبذلك رفع بيت لاهيا إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن الزيتون، وبقي الجماعي رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ11.



مباريات الأربعاء

ويلتقي اليوم الأربعاء في الدرجة الممتازة الهلال الفلسطينيّ وغزة الرياضيّ على ملعب فلسطين الدوليّ، وفي الدرجة الثالثة، في فرع الوسطى والجنوب، يلاقي الشافعيّ الترابط على ملعب رفح البلديّ، والعطاء شباب معن على ملعب خان يونس البلديّ، وشباب المغازيّ يلاقي الشوكة على ملعب الشهيد محمد، وفي فرع غزة والشمال يلاقي حطين السلام على ملعب بيت لاهيا، والجزيرة فلسطين على ملعب بيت حانون البلديّ، والشمس شباب الزيتون على ملعب اليرموك البلديّ.