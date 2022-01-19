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تشيلسي يهدر المزيد من النقاط بالتعادل مع برايتون

19 كانون ثاني / يناير 2022 09:10

تشيلسي يهدر المزيد من النقاط بالتعادل مع برايتون
تشيلسي يهدر المزيد من النقاط بالتعادل مع برايتون

 بقي تشيلسي دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 خارج أرضه مع برايتون آند هوف ألبيون لتتقلص بشدة آماله في المنافسة على اللقب يوم الثلاثاء.

وتقدم المغربي حكيم زياش بهدف لفريق المدرب توماس توخيل على عكس سير اللعب في الدقيقة 28.

لكن برايتون كوفئ على جهده الكبير وأدرك آدم ويبستر التعادل بضربة رأس قوية في شباك الحارس كيبا أريزابالاجا بعد مرور ساعة من اللعب وعقب ضغط قوي من أصحاب الأرض.

وبدأ تشيلسي في السيطرة قرب النهاية لكنه أخفق في التسجيل، ليحصد الفريق ثلاث نقاط فقط من 12 نقطة متاحة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 23 مباراة، وبفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض 22 مباراة. ويأتي ليفربول ثانيا وله 45 نقطة من 21 مباراة.

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