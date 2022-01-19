جراحة الثدي بمجمع الشفاء تحقق إضافة نوعية ضمن الخدمات الجراحية

غزة- الرأي

قال رئيس وحدة جراحة الثدي د. كارم البطنيجي بمجمع الشفاء الطبي، إن استحداث وحدة جراحة الثدي في العام 2017 أصبحت أحد عناوين الجراحة التخصصية والتي حققت إضافة نوعية ضمن الخدمات الجراحية التخصصية بالمجمع.



وأفاد أن الوحدة عاينت خلال العام الماضي " 1327" حالة من ضمن قائمة الحجز المسبق، بالإضافة إلى حالات الأورام وحالات متابعة التصوير والتي يتم معاينتها خارج نظام الحجز المسبق، حيث يتم فحص وتشخيص الحالات المترددة ووضع خطة متابعة خاصة بكل مريض حسب الأصول العلمية، وكذلك متابعة حالات جراحة الثدي بعد إجراء الجراحات المختلفة والتأكد من استكمال خطة العلاج، حيث تم إجراء 136 عملية جراحية خلال العام 2021.