دائرة الأشعة بمجمع الشفاء تجري (240 ألف) صورة تشخيصية خلال 2021

غزة- الرأي

أظهر التقرير السنوي لأداء مجمع الشفاء الطبي للعام 2021، أن دائرة الأشعة أجرت (240) ألف صورة تشخيصية تم إجراءها في الأقسام المختلفة لدائرة الأشعة.



وبين التقرير أن عدد حالات التصوير للأشعة العادية بلغ " نحو (159) ألف صورة اشعة، فيما بلغ عدد صور الأشعة المقطعية أكثر من (168) ألف صورة.

وبلغ عدد صور الرنين المغناطيسي (12470) صورة، وعدد صور الأشعة الملونة (1237)، و(35285) صورة تلفزيون، فيما بلغ عدد حالات تصوير الدوبلر (3662)، و (2013) حالة تصوير للثدي، إضافة إلى (1434) تصوير بانوراما للأسنان، كما وبلغ عدد إجراء ات الأشعة التداخلية والعينات (1163)، بالإضافة لــــــــ (1325) حالة تفتيت حصى.