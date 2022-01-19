المالية: غاز الطهي متوفر في غزة ولا يوجد أي أزمة

غزة - الرأي

طمأنت وزارة العمل في غزة، المواطنين بأن الكميات المتوفرة من الغاز في قطاع غزة تكفي احتياجات القطاع ولا داع للقلق ولا يوجد أي أزمة بخصوص غاز الطهي.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأربعاء، الأمر متعلق فقط بانخفاض محدود في الكميات الواردة بسبب المنخفض الجوي الذي تأثرت به المنطقة في الأيام الماضية.

وذكرت أن الادارة العامة للبترول تجري متابعة حثيثة لكافة محطات توزيع وتعبئة الغاز منعاً لأي احتكار أو استغلال.

ودعت الوزارة الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُثار حول نقص غاز الطهي، وأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في وزارة المالية.