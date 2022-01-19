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بلدية رفح تضبط عددًا من أسطوانات الغاز المخالفة لمعايير السلامة

19 كانون ثاني / يناير 2022 12:08

بلدية رفح تضبط عددًا من أسطوانات الغاز المخالفة لمعايير السلامة
بلدية رفح تضبط عددًا من أسطوانات الغاز المخالفة لمعايير السلامة

رفح- الرأي

تمكنت طواقم بلدية رفح من ضبط وإتلاف عددٍ من أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات ومعايير السلامة المنزلية، خلال جولة استهدفت بركسًا للحدادة قامت بها لجنة مشتركة من قسم الرقابة الصحية بدائرة الصحة والبيئة بالبلدية والدفاع المدني.


وذكر تقرير قسم الرقابة أن القسم تلقى معلوماتٍ بوجود أسطوانات غاز داخل البركس، حيث جرى على إثرها تشكيل لجنة مشتركة من القسم والدفاع المدني وإحضار مذكرة تفتيش من النيابة الجزئية، وخلال التفتيش تم العثور على عدد 30 أسطوانة غاز سعة 48 كجم، قامت اللجنة بتحرير محضر ضبط بالكمية ومصادرة التالف منها حسب الأصول.


وقال رئيس قسم الرقابة الصحية بالبلدية أكرم بارود إنه جرى ضبط عددٍ من أسطوانات الغاز غير المطابقة لمعايير السلامة، وأشار إلى وجود علامات الانبعاج واللحام والصدأ والتآكل ظاهرة عليها، ما يضعف قوة تحمل ضغط الغاز للأسطوانة، وهو ما يعني انتهاء عمرها التشغيلي .


وأضاف أن البلدية بالتعاون مع الدفاع المدني تتابع الموزعين ومدى التزامهم بتطبيق الشروط الوقائية بما يخص نوعية الأسطوانات، وما يتعلق بطرق النقل الصحيحة والآمنة، حفظًا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، داعيًا المواطنين لأخذ الحيطة عند شراء أسطوانات الغاز.
 

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