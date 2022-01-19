"الشباب والثقافة" تزور عدداً من المراكز الثقافية

غزة- الرأي

نظمت وحدة العمل الأهلي والآداب في الهيئة العامة للشباب والثقافة جولة ميدانية لزيارة عدد من المراكز الثقافية التابعة لها العاملة في قطاع غزة، وذلك ضمن رؤية الهيئة لتطوير عمل المراكز الثقافية ومتابعة عملها.



وشارك في الجولة مدير دائرة التراخيص الأستاذ محمد غنيم، ورئيس قسم العلاقات والتنسيق الأستاذة رفيف أبو جبارة، ورئيس قسم التسجيل الأستاذة تغريد شتيوي، وتم خلالها زيارة مركز رؤيا للثقافة والفنون والتراث، والمركز الثقافي الفلسطيني للمواهب، ومركز تجمع عائلات فلسطين الثقافي.



وتم خلال الجولة الاطلاع على الملفات الإدارية والمالية للمراكز، والفعاليات والأنشطة التي تم تنفذها، ومناقشة خطط عمل المراكز خلال العام 2022، والاتفاق على بعض الأهداف والمحددات الأساسية للعمل وتعزيز سبل التواصل بين الهيئة والمراكز الثقافية.



أكد غنيم على أهمية ودور المراكز الثقافية والتي تعتبر ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع الفلسطيني، وحثها على تقديم أفضل البرامج والخدمات الثقافية، بما يسهم في ايجاد مجتمع واع ومثقف ومتمسك بقضاياه الوطنية وثقافته الأصيلة.