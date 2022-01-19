خان يونس: لجنة الطوارئ المركزية تبحث تداعيات المنخفض الجوي

خان يونس- الرأي

عقدت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خان يونس اجتماعًا موسعًا لبحث تداعيات المنخفض الجوي وتعزيز الخدمات المقدمة للسكان في ظل موسم مياه الأمطار في ظل الظروف السائدة.



وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الطوارئ المركزية ورئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ورؤساء بلديات المحافظة، والقوى الوطنية والإسلامية، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية المجتمعية، وقيادة الشرطة، وجهاز الدفاع المدني، وشركة الكهرباء ووكالة الغوث.



وخلال الاجتماع ثمن د. البطة الجهود المبذولة في خدمة أبناء شعبنا وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع لتباحث الإجراءات المتبعة من الجهات المشاركة لخدمة المواطنين خلال موجة الأمطار، والتأكيد على الدور المناط بكافة الأعضاء والجهوزية التامة لمواجهة التداعيات التي قد تنتج خلال تساقط الأمطار وتأمين حياة السكان القاطنين في المناطق المنخفضة، بالإضافة إلى متابعة الأضرار التي قد تحدث ومساعدة المواطنين من خلال تقديم الخدمات المختلفة.



وناقش المجتمعون أهمية إيجاد الحلول الدائمة لبعض الإشكاليات التي تواجهها البلديات خلال فصل الشتاء سيما في منطقة وادي الربايعة ووادي أبو حليب ومنطقة كراج رفح، ومشكلة فتح الأودية والسدود من قبل الكيان الإسرائيلي و التي تقع شرق المحافظة حيث تؤدي إلى غرق مناطق واسعة من البلدات الشرقية ومدينة خان يونس.

ودعت اللجنة المواطنين إلى ضرورة التواصل معها من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (115) الخاص بالبلديات، وذلك في حالات الطوارئ ليتم تقديم الخدمات لهم في كافة أماكن تواجدهم.