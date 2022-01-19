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بلدية دير البلح تتناقش مشروع إعادة تأهيل شارع الشيخ داوود

19 كانون ثاني / يناير 2022 12:25

بلدية دير البلح تعقد لقاءً تشاورياً لمشروع اعادة تأهيل شارع الشيخ داوود
بلدية دير البلح تعقد لقاءً تشاورياً لمشروع اعادة تأهيل شارع الشيخ داوود

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة لقاءً تشاورياً لتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية المتوقعة لمشروع اعادة تأهيل شارع الشيخ داوود في دير البلح بهدف التعرف على آراء المواطنين واقتراحاتهم بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية المتوقعة لمشاريع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية 2022 م بحضور عدد من سكان الشارع.


وأكد رئيس البلدية دياب الجرو على سعى البلدية للتخفيف عن المواطنين بشتى المجالات والحصول على التصنيف الأفضل لزيادة المشاريع المقدمة للسكان، لافتاً أن جميع المشاريع مدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية لبلدية دير البلح والتي تم وضعها بمشاركة مجتمعية فاعلة.


وتحدث عن أهمية مشروع إعادة تأهيل شارع الشيخ داوود وحاجته لعمل بنية تحتية كاملة من خط تصريف الأمطار وخطوط صرف صحي ومياه واسفلت وصلاً الى العبارة الموجودة بمنطقة النخل وأضاف: المشروع الحالي يساعد على حل مشكلة الشارع لحين توفر التمويل الكافي.


من جانيه أكد م.حازم الفليت رئيس شعبة تنفيذ المشاريع على أهمية اللقاءات المجتمعية التي تعزز التعاون بين البلدية والمجتمع المحلي، مقدماً شرحا للمشروع وأهميته والمخرجات المتوقعة، مستعرضاً تقييم الاثار البيئية والاجتماعية للمشروع للتعريف عن الاثار وكيفية تقييمها.


وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش للمواطنين للاستفسار حول الشارع وتفاصيل المشروع والرد عليها، مؤكدين على ضرورة الالتزام بفترة تنفيذ المشروع وسرعة انجازه
يذكر بأن المشروع تمويل الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية ضمن مشاريع المرحلة الثالثة الدورة الثانية.
 

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