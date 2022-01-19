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بلدية جباليا النزلة تستكمل صيانة الشوارع المتضررة من العدوان

19 كانون ثاني / يناير 2022 12:28

بلدية جباليا النزلة تستكمل صيانة الشوارع المتضررة من العدوان
بلدية جباليا النزلة تستكمل صيانة الشوارع المتضررة من العدوان

غزة- الرأي

شرعت بلدية جباليا النزلة باستكمال الصيانة للشوارع التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي في شهر مايو السنة الماضية؛ بعد توفير المواد اللازمة لأعمال الصيانة بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.


وذكرت دائرة المشاريع في تقرير الإعمال الخاص بها "أنه سيتم صيانة المناطق التي تضررت من العدوان بعد توفر الكميات اللازمة للصيانة، وبينت أن أهم المناطق التي سيتم صيانتها: شارع صلاح خلف مقابل فندق المشتل، شارع احمد ياسين بمنطقة عبدالرحمن, وشارع الجن، وشارع ذو النورين بالمنطقة الغربية.


في حين أن البلدية أنتهت في وقت سابق من صيانة عدد من الشوارع والمناطق التي تعرضت للتدمير بفعل العدوان الاسرائيلي في شارع الصفطاوي، وشارع الرشيد، وبعض الأماكن التي تعرضت للتدمير.


ودعت البلدية كافة المنظمات الدولية لضرورة التدخل العاجل لإعادة إعمار المناطق والمرافق التي تضررت من العدوان بشكل دائم لمنع تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة.


يذكر أن العدوان الأخير قد ألحق أضراراً كبيرة وواسعة في البنية التحتية والمرافق الخدماتية في المدينة أدت لقطع وإغلاق الشوارع الرئيسة والحيوية، وقامت البلدية بإعادة فتحها وإجراء صيانة عاجلة مؤقتة وأولية لها لحين توفر مشاريع لإعادة إعمارها بشكل كامل.
 

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