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"20" ألف مستفيد من محاضرات التوعية المرورية بمحافظة خان يونس

19 كانون ثاني / يناير 2022 12:29

"20" ألف مستفيد من محاضرات التوعية المرورية بمحافظة خان يونس

غزة- الرأي

 استفاد أكثر من "20" ألف طالب ومواطن من محاضرات التوعية المرورية التي نفذها قسم الإرشاد المروري بشرطة مرور خان يونس خلال عام 2021 المنصرم، من خلال طاقم تدريبي وبالتعاون مع مؤسسات رسمية ومجتمعية.

وذكر الرائد محمد العقاد رئيس قسم الإرشاد المروري بشرطة مرور خان يونس أنه خلال العام المنصرم تم تنفيذ "682" محاضرة توعوية في المدارس ورياض الأطفال والمساجد والمخيمات الصيفية وتجمعات للمواطنين وكراجات السائقين .

وبين الرائد العقاد أنه هذه المحاضرات استفاد منها حوالي "20,700" مواطن وطالب وذلك خلال محاضرات نظرية، وميدانية، تهدف لتوعيتهم بمفاهيم السلامة المرورية، وتجنب مخاطر الطريق، وتوزيع ملصقات توعوية مرورية.

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