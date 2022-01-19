الإرشاد بأوقاف الوسطى تعقد مجلساً لمدارسة كتاب "الشمائل المحمدية"

غزة- الرأي

عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى مجلساً علمياً لمدارسة كتاب "الشمائل المحمدية", والذي استهدف مجموعة من طلاب العلم والخطباء والوعاظ بالمحافظة, في مكتبة د. يوسف فرحات بمسجد التقوى.



من جهته أوضح رئيس قسم الدعوة والإرشاد بالمديرية د. مصعب درويش أهمية هذه المجالس لما فيها من خير وعلم وآراء متنوعة ومختلفة تعود على المشاركين بمعلومات كثيرة وقيمة.



وبين درويش أهمية المكان وربطه بالمجالس خاصة وأن مثل هذه المجالس أسسها د. يوسف فرحات الذي في كافة المحافظات، وعقد الكثير منها، سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناته.