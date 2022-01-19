وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تنفذ مشاريع حماية وتنقيب للمواقع الأثرية للحفاظ على الإرث التاريخي وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن معايير صرف الدفعة الـ 32 من المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: استمرار تأخير بدء دوام المدارس حتى 3 فبراير وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والمعهد العالي للقضاء يبحثان آليات تنفيذ دورات مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 9 طن من المواد الغذائية المُخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية مستشفيات وزارة الصحة تقدم الرعاية لـ(406) مريض زراعة كلى وكالة الرأي الفلسطينية الارشاد بأوقاف خان يونس تعقد دورة بعنوان "شرح العقيدة الطحاوية " وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط كمية من الدجاج المجمد مخالف للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد بأوقاف الوسطى تعقد مجلساً لمدارسة كتاب "الشمائل المحمدية" وكالة الرأي الفلسطينية قيادة شرطة محافظة الوسطى تتفقد الحواجز الليلية
أخبار » الأخبار الحكومية

الإرشاد بأوقاف الوسطى تعقد مجلساً لمدارسة كتاب "الشمائل المحمدية"

19 كانون ثاني / يناير 2022 01:00

الإرشاد بأوقاف الوسطى تعقد مجلساً لمدارسة كتاب "الشمائل المحمدية"
الإرشاد بأوقاف الوسطى تعقد مجلساً لمدارسة كتاب

غزة- الرأي

عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى مجلساً علمياً لمدارسة كتاب "الشمائل المحمدية", والذي استهدف مجموعة من طلاب العلم والخطباء والوعاظ بالمحافظة, في مكتبة د. يوسف فرحات بمسجد التقوى.


من جهته أوضح رئيس قسم الدعوة والإرشاد بالمديرية د. مصعب درويش أهمية هذه المجالس لما فيها من خير وعلم وآراء متنوعة ومختلفة تعود على المشاركين بمعلومات كثيرة وقيمة.


وبين درويش أهمية المكان وربطه بالمجالس خاصة وأن مثل هذه المجالس أسسها د. يوسف فرحات الذي في كافة المحافظات، وعقد الكثير منها، سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟