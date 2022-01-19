الارشاد بأوقاف خان يونس تعقد دورة بعنوان "شرح العقيدة الطحاوية "

خان يونس- الرأي

عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس دورة علمية بعنوان "شرح العقيدة الطحاوية "، استهدفت عدداً من موظفي المديرية، وذلك لشرح متن العقيدة الطحاوية، بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان ومدرس الدورة د. حافظ البطة.



وأوضح الغلبان أن الدورة تأتي في إطار الإثراء المعرفي لموظفي المديرية فيما يخص علوم الدين، وتدعيم الخطاب الدعوي بما يخدم القدرة على التأثير في الناس تجاه العودة الى الله و إصلاح الذات بفهم مفردات العقيدة, منوهاً بأن النفع سيعود على الفرد و الأسرة و المجتمع المسلم على حد سواء.



وأشاد بجهود قسم الدعوة والإرشاد في المديرية, في انجاز كل ما يخدم الدعوة إلى الله تعالى على غرار الجولة الدعوية الكبرى الذي نفذتها المديرية مؤخرا.

