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خلال عام 2021

مستشفيات وزارة الصحة تقدم الرعاية لـ(406) مريض زراعة كلى

19 كانون ثاني / يناير 2022 01:10

وحدة زراعة الأعضاء: المستشفيات تقدم الرعاية الصحية اللازمة ل(406) مريض زراعة كلى
وحدة زراعة الأعضاء: المستشفيات تقدم الرعاية الصحية اللازمة ل(406) مريض زراعة كلى

غزة- الرأي

ذكر تقرير أداء وحدة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية للعام الماضي 2021، أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم الرعاية الصحية لمرضى زراعة الكلى والذي بلغ عددهم (406) مريض، ومشيراً إلى أن عدد المرضى الذين تم زراعة الكلى لهم ضمن البرنامج الوطني لزراعة الكلى منذ فبراير 2013 وحتى أغسطس (110) مريض.

وأفاد التقرير أن عدد مرضى الفشل الكلوي والذين تم اجراء الغسيل الكلوي (الديلزة) لهم (1031) مريض خلال العام، في حين بلغ عدد جلسات الغسيل (132,091) جلسة.

وتناول التقرير أنه جاري العمل لمتابعة ترخيص مراكز طب وجراحة العيون إضافة لخدمة زراعة القرنيات وعمل التسهيلات الضرورية للزراعة، مشيرا الى إنجاز زراعة (20) قرنية خلال 2021.

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