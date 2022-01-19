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خلال 2022م

الأوقاف والمعهد العالي للقضاء يبحثان آليات تنفيذ دورات مشتركة

19 كانون ثاني / يناير 2022 01:19

الأوقاف والمعهد العالي للقضاء يبحثان آليات تنفيذ دورات مشتركة
الأوقاف والمعهد العالي للقضاء يبحثان آليات تنفيذ دورات مشتركة

غزة- الرأي

بحث مدير وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة الأوقاف د. محمد أبو مصطفى, مع ممثل المعهد العالي للقضاء أ. طاهر عياد, آليات تنفيذ سلسلة من الدورات والمحاضرات وورش العمل وفق خطة الوحدة لعام 2022م.


جاء ذلك خلال استقباله لوفدٍ من المعهد بحضور منسق التدريب العام بالوزارة د. فيصل مزيد, ومسئول ملف التنمية البشرية أ. مروان البردويل.  


وأكد أبو مصطفى علي أهمية هذه الزيارة ودورها في تطوير الأداء ورفع الكفاءة لموظفي الوزارة, وتحسين جودة العمل, منوهاً بأن وحدته بصدد تنفيذ مجموعة من الافكار والدورات العلمية لاكتساب الخبرات والمهارات لضمان سر العمل بالشكل الأمثل. 


من جهته أشاد عياد بجهود وزارة الأوقاف ومستوى حرصها تطوير كفاءة الموظفين ورفع قدراتهم  مبدياً استعدادهم الكامل للتعاون وتسهيل العمل وصولا للأفضل نحو التميز والنجاح.

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