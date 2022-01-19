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"التنمية" تعلن معايير صرف الدفعة الـ 32 من المنحة القطرية

19 كانون ثاني / يناير 2022 01:30

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأربعاء، عن معايير صرف الدفعة الـ 32  من المنحة النقدية القطرية للأسر المتعففة عن شهر يناير. 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه، إن دفعة يناير تم صرفها لمن تلقى المنحة أقل من 23 مرة، ومن تلقاها 23 مرة ولديه عدد أبناء يزيد عن فردين.

وذكرت الكحلوت، أنه لم يتم إضافة أسماء جديدة في هذه الدفعة، مشيرةً إلى أن كشف المسافرين متوقف لحين عودتهم من الخارج.

وأوضحت أنه تم صرف الدفعة لـ 5835 أسرة مستفيدة من البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية ضمن مشروع لـ 4 دفعات فقط، وبعد ذلك توقف المشروع، مشيرةً إلى أن البرنامج الوطني توقف بعد هذه الدفعات، وتم إعادة هذه الأسر مرة أخرى للاستفادة من المنحة القطرية.

وبينت الكحلوت، أن هذه الأسر كانت تستفيد من سابقا من المنحة القطرية ولكن بعد إضافتها على هذا المشروع تم إيقاف أسمائها من كشوفات المنحة.

وأكدت أن الوزارة تعمل جاهدة على إعادة هذه الأسماء للبرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، وفي حال عودتها للبرنامج سيتم إيقافها من الاستفادة من المنحة القطرية.

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