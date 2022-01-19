السياحة تنفذ مشاريع حماية وتنقيب للمواقع الأثرية للحفاظ على الإرث التاريخي

غزة- الرأي

أكد مدير عام الآثار بوزارة السياحة د. جمال أبو ريدة ، أن عام 2021 شهد تقدماً وارتقاءً في تنفيذ مشاريع حماية واكتشاف وتنقيب اثري كبري بإشراف خبراء دوليين.

جاء ذلك، خلال مناظرة أبو ريدة لنخب مجتمعية شبابية في اللقاء الذي نظمه الإتحاد العام للمراكز الثقافية بمطعم السلام ابو حصير، لافتاً إلى أن المشاريع اعادت تأهيل نمط الحياة السابقة في القرن الخامس الميلادي والسادس الميلادين، ونتج عنها اكتشاف مقتنيات اثرية تؤرخ لحضارة الشعب الفلسطيني وارثه التاريخي كان أهمها تطوير موقع دير القديس هيلاريون حيث تم انشاء سور حماية على مساحة 14 دونم، وعمل ممرات آمنة لمشاهد المعلم الاثري، بالإضافة الى اكتشاف وحماية الأرضيات الفسيفسائية و إعادة تجميعها وترميمها وتأمين حمايتها فضلا عن ترميم الجدران للكنائس وبناء الديماس.



ودعا أبو ريده الشباب الطموح إلي حضور افتتاح الكنيسة البيزنطية بجباليا بتاريخ 24من الشهر الحالي بعد إعادة تأهيلها لتصبح مزار عاما يستقبل المهتمين ويقدم فيها الارشاد التوعوي لكافة الزوار عن تاريخها والشواهد العمرانية لحضارة فلسطين علي مر العصور .



وأجاب أبو ريدة في النقاش والحوار البناء تعاون الوزارة وتشبيكها مع الجهات الدولية والمجتمعية وذوي الاختصاص وتسهيل مهامهم لتفعيل الأنشطة التراثية في البلدة القديمة وتعزيز المبادرات المجتمعية داخل البيوت التي تم ترميمها وافتتاحها كمزار للمهتمين وكان ابرزها قصر السقا وبيت العشي وبيت الغصين الأثريين.



وأوضح مدير عام الاثار الحرص على تكريس المووروث الثقافي وزيادة التوعية المستدامة للموطنين بأهمية الأرث التاريخي بهدف تعزيز الهوية وتجذر الإنسان بأرضه عبر عدة انشطة ابرزها تسيير الرحلات المدرسية للمعالم الأثرية واستقبال الوفود والنخب المجتمعية والإعلامية والتي بلغت حسب الإحصائيات ما يزيد عن 30000 زائر،

فضلا عن انتاج الأفلام التوعوية وإصدار برشورات تعريفية ارشادية للمعالم الأثرية والسياحية في قطاع غزة.