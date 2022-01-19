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يؤكد على تذليل العقبات لأداء نقابي احترافي

"الحتة" يبحث مع نقابة الصيادلة قضايا تخدم الكل الفلسطيني

19 كانون ثاني / يناير 2022 01:37

"الحتة" يبحث مع نقابة الصيادلة قضايا تخدم الكل الفلسطيني

غزة- الرأي

التقى المستشار أحمد عمر الحتة في مكتبه وفداً من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب الدكتور ايهاب دبابش، وبحث مع وفد النقابة عدة قضايا تخص النقابة.


وأكد الحتة إلى أن وزارته تعمل بكل إمكانياتها لتذليل الصعاب وتقديم التسهيلات للنقابات لتجويد أدائها، لما فيه خير المنتسبين لها وخير المجتمع الفلسطيني بشكل عام، مؤكدا على أن باب التسجيل للحصول على رخصة خبير معتمد مفتوحة أمام النقابة، بالإضافة إلى رخصة المحكم المرخص من الوزارة، مُثنياً على أهمية الدور الذي تلعبه نقابة الصيادلة في دعم المنظومة الصحية.


من جهته، شرح دبابش واقع عمل النقابة في الأشهر الماضية، وخاصة أثناء مكافحة جائحة كورونا، ومساندة النقابة للصيادلة المتضررين، وبعض القضايا المتعلقة بعمل الصيادلة.

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