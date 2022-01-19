الحتة يعزز تعاونه مع كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة، وفداً من كلية القانون والشريعة بالجامعة الإسلامية برئاسة عميد الكلية الدكتور تيسير إبراهيم، مُهنّئين سيادته بتوليه مهام منصبه وكيلاً للوزارة.



وأشاد المستشار الحتة بالجهود العلمية المتميزة التي تقدمها الجامعة، وخاصة كلية الشريعة والقانون، مشيراً إلى أهمية البحث العلمي، وأن وزارته وضعت في خطتها التطويرية رؤية مستندة إلى الدراسات العلمية التي من شأنها المساهمة في اتخاذ القرار بناء على رؤية علمية دقيقة.



من جهته عرض د. إبراهيم إمكانية تعزيز التعاون المشترك وخاصة في مجال البحث العلمي والدراسات القانونية، بالإضافة إلى مجالات التعاون الحالية.