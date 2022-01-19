بلدية غزة تتلقى910 إشارة وشكوى خلال المنخفض

غزة- الرأي

أعلنت وحدة المعلومات والشكاوى في بلدية غزة أنها تلقت خلال المنخفض الجوي الماضي في الفترة من 13-16 يناير الجاري، 910 إشارات عبر الرقم المختصر 115 وبوابات التواصل المختلفة منها 347 شكاوى تتعلق بخدمات البلدية الأساسية.



وأفادت الوحدة في تقرير صُدر بعد نهاية المنخفض بأن شكاوى الصرف الصحي تحتل المرتبة الأولى بعدد 273 شكوى فيما احتلت شكاوى تسوية الطرق المرتبة الثانية بعدد 46 شكوى حيث يجري حاليًا متابعة الشكاوى المتبقية من قبل الجهات المختصة وطواقم لجنة الطوارئ.



يذكر أن الوحدة زادت عدد العاملين على استقبال اتصالات المواطنين وإضافة قناة اتصال جديدة لتخفيف الضغط في أوقات الطوارئ والرد على المواطنين بسرعة أكبر.