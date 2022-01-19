"متابعة العمل الحكومي" تُقر تسهيلات وإعفاءات للأهالي

غزة – الرأي:

أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عدة إعفاءات وتسهيلات لخدمة الأهالي في عدة قطاعات، وذلك عقب المداولات في جلستها الأسبوعية.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن اللجنة اطلعت على التقارير المقدمة من الجهات الحكومية حول تعاملها مع التداعيات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، والتدخلات التي تمت، حيث توقفت بالتقييم عند بعض جوانب الأداء.

وبين المكتب أن اللجنة أشادت بحالة التكاتف الوطني والجهود الفصائلية والمجتمعية في مساندة عمل لجنة طوارئ الشتاء الحكومية والبلديات، وأثنت على أداء الطواقم الحكومية العاملة واستعدادها العالي لأداء الواجب.

وأوضح أن اللجنة أقرت دعـم الأسـر المتضررة جراء المنخفض الجـوي، بمبلغ عاجل قيمته (168 ألف دولار) وتقديم المساعدات اللازمـة لهم عبر وزارتـي التنميـة الاجتماعيـة، والأوقـاف والشـؤون الدينيـة.

واعتمدت اللجنة إنشاء صندوق السلامة المرورية، وتخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية للإنفاق على: "تحسين وتأهيل الطرق، حوافز للسائقين الملتزمين وتطوير الحالة المرورية".

وأقرت إعفـاء المنشـآت والمحـال التجاريـة المتضـررة خـلال عـدوان 2021م مـن كافة الرسوم الحكومية المستحقة عـن العـام 2021م، على أن تتكفـل وزارة الماليـة بتغطية قيمة هذه المبالغ.

ووجهت بصرف مبلـغ مالـي لمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر في مهمة المشاركة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم، ومبلغ آخر لـدعـم نـادي الصداقة في مهمة تمثيل فلسطين للمشاركة في البطولة العربية لكرة الطائرة.

وأشار المكتب الإعلامية أنه تمت الموافقة على صرف مساعدات ماليـة للنقابات المهنيـة، للمساهمة في دعم الأنشطة النقابية، بالتنسيق المشترك بين وزارة المالية ووزارة العدل.

كما تم تمديـد العمل بحملـة تخفيض تـراخيص المركبـات لمـدة شـهر إضـافي حتـى نهايـة شهر فبراير 2022م.

وجرى تكليف وزارة المالية بصـرف كشـف الطلبات المعتمدة للصـرف مـن المستحقات لأغراض الزواج عن شهر 7/2020م، وصـرف آخـر كشـفين معتمـدين لأغراض العلاج.

وتم إقرار صـرف الربع الثالـث مـن مكافـآت الثانويـة العامـة يـوم الخميس الموافـق 20/1/2022م بقيمة (2 مليون شكل).

وأقرت اللجنة تسهيلات لتجار ومحطات الوقود العاملة، بزيادة الفترة المخصصة لسداد الالتزامات المترتبة عليهم، إضافة لتكليـف وزارة الماليـة بتلبيـة احتياجـات وزارة الصـحة العاجلـة لتشـغيل المستشفى الميداني الإماراتي.

ووافقت على تشکیل لجنة وطنیة للتعامل مع قضایا الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية شبكة الأجسام الممثلة لذوي الإعاقة، والعديد من المؤسسات الرسمية والأهلية.

وجرى اعتماد تشکیل لجنة حكومية برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتقییم أداء البلدیات، بحيث تضم في عضويتها مختصين وكفاءات أكاديمية ومهنية.

كما تمت الموافقـة علـى سـفـر وفـد من وزارة الزراعـة لجمهوريـة مصـر العربية للتباحث حول الاستفادة من الخدمات البيطرية، وعملية استيراد بيض التفريخ.