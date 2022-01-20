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بقيمة (10.000) دولار

"هنية" يثمن دعم "الدعليس" لمساندته منتخب كرة القدم للبتر

20 كانون ثاني / يناير 2022 08:51

"هنية" يثمن دعم "الدعليس" لمشاركة منتخب كرة القدم للبتر في تصفيات كأس العالم

غزة- الرأي

قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، شكره باسم الأسرة الرياضية للأستاذ عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، لموقفه المساند لمشاركة منتخب كرة القدم للبتر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقررة في إيران خلال شهر مارس المقبل.

 وأكد هنية أن مواقف الدعليس تمثل جزءً أساسياً في دعم الرياضة وتشجيع التمثيل المشرف لفلسطين في كل المحافل الخارجية.

وأعلن هنية أن متابعة العمل الحكومي ستقدم مبلغ (5000) دولار لدعم مشاركة منتخب القدم - للبتر، بينما يقدم المجلس الأعلى مبلغ مالي بنفس القيمة، ضمن الجهود المتواصلة لاحتضان الرياضيين من ذوي الإعاقة. 

كما كشف هنية عن تقديم مبلغ (5000) دولار أيضا ضمن مساهمة متابعة العمل الحكومي لدعم مشاركة نادي الصداقة في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة التي ستقام في تونس.

بالإضافة للحصول على موافقة لجنة متابعة العمل الحكومي على توفير فرصتي عمل ضمن برنامج التشغيل المؤقت لكل من محمد حمادة بطل منتخب رفع الأثقال، واللاعب عبد الله العرقان لاعب منتخب كرة الطائرة الشاطئية.

وأشار هنية أن جهود دعم الرياضيين ستبقى على سلم أولويات المجلس الأعلى تأكيداً على القيمة الكبيرة التي تحملها الرياضة الفلسطينية وأهمية حضورها المشرف وتكريم اللاعبين المميزين.

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