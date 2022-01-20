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كلية فلسطين للتمريض تكرم مدراء تمريض المستشفيات على جهودهم

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:00

كلية فلسطين للتمريض تكرم مدراء تمريض المستشفيات على جهودهم
كلية فلسطين للتمريض تكرم مدراء تمريض المستشفيات على جهودهم

غزة- الرأي

قدم عميد كلية فلسطين للتمريض د. خليل شعيب، دروع الكلية لمدراء تمريض المستشفيات معربا تقديره وكافة اعضاء الهيئة الاكاديمية والإدارية للتعاون المشترك بينهما، تقديرا للجهود التي يبذلها مدراء تمريض المستشفيات في رعاية العملية التدريبة لطلاب وطالبات كلية فلسطين للتمريض.


 من جانبه، ثمن نائب مدير عام التمريض ومدير دائرة الجودة والسياسات في الإدارة العامة للتمريض د. إبراهيم منصور هذه اللفتة الكريمة.


وأكد على أهمية التعاون المشترك لتطوير جودة الأداء، وتخريج طلاب وطالبات على قدر هذا الصرح العلمي الذي خرج أجيال عديدة كانت بصمتهم واضحة في مجال مهنة التمريض ومنظومة العمل الصحي بقطاع غزة.

كلية فلسطين للتمريض تكرم مدراء تمريض المستشفيات على جهودهم 271813635_345347983855509_4762545355938679314_n
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