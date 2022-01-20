تعرف على الحالة المرورية في المناطق الرئيسية بغزة

غزة – الرأي:

قالت شرطة المرور إن الطرق والمحاور الرئيسية تشهد صباح اليوم الخميس حركة نشطة، موجهة بعض التعليمات للسائقين بهدف التسهيل عليهم.

ونوهت المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر.

وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط.

وأضافت "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177، كما يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640".