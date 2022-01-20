وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يطلع على جهوزية العمل بالمستشفى الميداني وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة طفيفة في 8 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في مرمى برينتفورد وكالة الرأي الفلسطينية فوائد صحية وغذائية فى صفار البيض؟ تناوله باعتدال وكالة الرأي الفلسطينية لتقوية جهاز المناعة فى فصل الشتاء.. تناول الفلفل الأسود والثوم وكالة الرأي الفلسطينية طرق جيدة وأخرى سيئة لنزع الكافيين من حبوب البن وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن أقدم شبكة “تواصل اجتماعي” في التاريخ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات والحكم المحلي تبحثان مشاريع تطويرية للطرق وكالة الرأي الفلسطينية دول أوروبية تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يجعلك تقطيع البصل تذرف الدموع؟
أخبار » الأخبار الحكومية

تعرف على الحالة المرورية في المناطق الرئيسية بغزة

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

قالت شرطة المرور إن الطرق والمحاور الرئيسية تشهد صباح اليوم الخميس حركة نشطة، موجهة بعض التعليمات للسائقين بهدف التسهيل عليهم.

ونوهت المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر.

وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط.

وأضافت "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177، كما يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟