4 ميزات جديدة من سناب شات.. تعرف عليها

تواصل "سناب شات" طرح ميزاتها لتعزيز المشاركة الاجتماعية على كل من تطبيقات Android و iOS، ويعد هذا الإطلاق جزءًا من محاولة التطبيق المستمرة للحاق بركب إنستجرام وتيك توك، حيث يتخلف Snapchat بشكل كبير عن كلا العملاقين عندما يتعلق الأمر بالمستخدمين العاديين.

الميزة الأولى الجديدة هي إضافة تفاعلات بيتموجى، على غرار تفاعلات iMessages من آبل، والتي سيتم تقديمها قريبًا إلى WhatsApp وفقا لما نقلته Digitaltrends.

وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من الرد على الرسائل باستخدام أي واحد من Bitmojis السبعة المتاحة، ويمكن للمستخدمين ببساطة الضغط لفترة طويلة على رسالة مستلمة والرد عليها من خلال اختيارهم للرموز التعبيرية.

ويعد التغيير الثاني ذا قيمة كبيرة، حيث يتيح للمستخدمين معاينة كل شخص في المكالمة الصوتية قبل الانضمام إلى المكالمة.

ويمكن أن يساعد المستخدمين على الاستعداد وضمان سلامتهم، ويمكن الآن أيضًا إضافة العدسات بسهولة إلى مكالمات الفيديو.

تسمح الميزة الثالثة للمستخدمين بإضافة ردود مترابطة على رسائل الدردشة الفردية، يساعد هذا المستخدمين في العثور على إجابات في نفس سلسلة الرسائل بدلاً من التمرير بلا نهاية عبر آلاف الردود، يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط لفترة طويلة على رسالة تهمهم والرد عليها والبدء في سلسلة الردود.

الميزة الرابعة والأخيرة هي تضمين ملصقات الاستطلاع، والتي يمكن استخدامها لإنشاء استطلاعات تركز على الرموز التعبيرية.

ويمكن أيضًا مشاركة هذه الاستطلاعات في اللقطات والقصص، كذلك تتوفر في مجلد ملصقات التطبيق. ستشمل استطلاعات الرأي عنصر الشفافية، مما يتيح للمستخدمين رؤية كيف صوت أصدقاؤهم في الاقتراع.

كذلك توجد أيضًا احتمالية لسوء الاستخدام، لذا يفضل إنشاء هذه الاستطلاعات مع مجموعاتهم القريبة فقط أو توخي الحذر بشأن مشاركة المعلومات الشخصية.

وواجه "سناب شات"، منافسة شديدة من إنستجرام، وذلك بفضل ميزة "Instagram Reels"، بالإضافة إلى تيك توك، ويمتلك كل من Instagram وTikTok 1 مليار و800 مليون مستخدم شهريًا على التوالي، مقابل 382 مليون مستخدم على Snapchat المعتدل نسبيًا حتى يناير 2021.

ومع هذه التغييرات الطفيفة، تأمل "سناب شات" أن تبدأ في الاحتفاظ بها في مساحة وسائل التواصل الاجتماعي.