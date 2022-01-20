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بلدية النصيرات والحكم المحلي تبحثان مشاريع تطويرية للطرق

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:12

بلدية النصيرات والحكم المحلي تبحثان مشاريع تطويرية للطرق
بلدية النصيرات والحكم المحلي تبحثان مشاريع تطويرية للطرق

الوسطى- الرأي

بحث رئيس بلدية النصيرات  إياد مغاري مع وفد من دائرة المشاريع بوزارة الحكم المحلي برئاسة مدير عام الدائرة م. نضال المسلمي، سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصلحة العامة لأهالي النصيرات.


وتطرق الطرفان إلى أولويات مشاريع الطُرق المنوي تنفيذها خلال الفترة القادمة بتمويل من عدة جهات مانحة، والتي من بينها شارعي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب.
وأكد رئيس بلدية النصيرات على أهمية إعادة تأهيل شارعي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، بما يليق بمكانة النصيرات ومظهرها الحضاري ويعمل على تخفيف الازدحام المروري الموجود.


يشار إلى أن الوفد الزائر ضم كلا من مدير عام دائرة المشاريع بوزارة الحكم المحلي م. نضال المسلمي، ومدير المشاريع في المحافظات الجنوبية م. حسان المقوسي، ومهندس المشاريع طارق الحوراني.

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