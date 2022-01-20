وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إدارة التمريض تناقش سبل تجويد الأداء الوظيفي للأطقم العاملة وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها قباطية وكالة الرأي الفلسطينية غزة الرياضيّ يُعَمِّق جراح الهلال الفلسطينيّ في القاع وكالة الرأي الفلسطينية ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين في مباراتين بتصفيات كأس العالم وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يطلع على جهوزية العمل بالمستشفى الميداني وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة طفيفة في 8 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في مرمى برينتفورد وكالة الرأي الفلسطينية فوائد صحية وغذائية فى صفار البيض؟ تناوله باعتدال وكالة الرأي الفلسطينية لتقوية جهاز المناعة فى فصل الشتاء.. تناول الفلفل الأسود والثوم وكالة الرأي الفلسطينية طرق جيدة وأخرى سيئة لنزع الكافيين من حبوب البن
أخبار » الرياضة و الملاعب

بالدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في مرمى برينتفورد

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:24

مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في مرمى برينتفورد بالدوري الإنكليزي
مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في مرمى برينتفورد بالدوري الإنكليزي

 فاز مانشستر يونايتد على مضيفه برينتفورد 3 / 1، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 17 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وعاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات مجددا، بعد خسر أمام ولفرهامبتون صفر / 1 وتعادل مع أستون فيلا 2 / 2، في آخر مباراتين له بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.

على الجانب الأخر تلقى برينتفورد خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 55 عن طريق أنطوني إيلانجا، قبل أن يضيف ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة .62

وفي الدقيقة 77 سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، فيما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة .85

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟