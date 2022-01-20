مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في مرمى برينتفورد

فاز مانشستر يونايتد على مضيفه برينتفورد 3 / 1، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 17 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وعاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات مجددا، بعد خسر أمام ولفرهامبتون صفر / 1 وتعادل مع أستون فيلا 2 / 2، في آخر مباراتين له بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.

على الجانب الأخر تلقى برينتفورد خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 55 عن طريق أنطوني إيلانجا، قبل أن يضيف ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة .62

وفي الدقيقة 77 سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، فيما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة .85