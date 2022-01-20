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مدير عام المستشفيات يطلع على جهوزية العمل بالمستشفى الميداني

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:27

مدير عام المستشفيات يطلع على جهوزية العمل فى المستشفى الميداني
مدير عام المستشفيات يطلع على جهوزية العمل فى المستشفى الميداني

غزة- الرأي

استقبل مستشفى غزة الأوروبي فريق الادارة العامة للمستشفيات يترأسه د. عبد السلام صباح ويضم عدد من المسؤولين بوزارة الصحة، وذلك للوقوف على اخر المستجدات المتعلقة بالمستشفى الميداني.

ونظم الوفد برفقة مدير المستشفى الاوروبي وأعضاء مجلس الادارة جولة تفقدية داخل المستشفى الميداني لتقييم مدى جهوزيته للعمل وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

من جانبه أعرب د. عبد السلام صباح عن جزيل شكره للمستشفى الأوروبي ادارة وعاملين على جهودهم في متابعة تجهيزات المستشفى الميداني.

واضاف د. صباح : " نعتز بكم وبجهودكم على مدار السنوات الماضية وخاصة في مواجهة جائحة كورونا وأثبتم أنكم فريق مميز يستحق الدعم والتقدير ".

بدوره رحب مدير المستشفى د. يوسف العقاد بالوفد وتطرق لعرض أخر التطورات المتعلقة بجهوزية المستشفى الميداني.

وقال د. العقاد : " سنعمل جاهدين وبتعاون مشترك بين كافة طواقمنا الصحية على ضمان تقديم خدمة آمنة لكافة المرضى سواء داخل المستشفى الأوروبي أو المستشفى الميداني.

كما وشملت جولته مستشفى شهداء الأقصى للاطلاع على جهوزية وسير العمل بالمستشفى.

مدير عام المستشفيات يطلع على جهوزية العمل فى المستشفى الميداني 271856345_417408900134139_6487862132177206716_n
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