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ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين في مباراتين بتصفيات كأس العالم

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:27

ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين في مباراتين بتصفيات كأس العالم
ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين في مباراتين بتصفيات كأس العالم

استبعدت الأرجنتين ليونيل ميسي من تشكيلتها لمباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد تشيلي وكولومبيا مع مواصلة لاعب باريس سان جيرمان التعافي من إصابته بكوفيد-19.


وتأهل المنتخب الأرجنتيني بطل كأس كوبا أمريكا إلى نهائيات قطر 2022 بالفعل ويحتل المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من 10 فرق.


واستبعد ميسي (34 عاما) من التشكيلة التي تضم 27 لاعبا بسبب عدم مشاركته مع باريس سان جيرمان منذ 22 ديسمبر كانون الأول أمام لوريان في الدوري الفرنسي.
وأمضى ميسي فترة عيد الميلاد في الأرجنتين قبل أن تأتي نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد-19 ويتدرب منفردا منذ عودته إلى باريس.


ويلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتقام مباراة الذهاب يوم 15 فبراير شباط.


وتلعب الأرجنتين خارج ملعبها ضد تشيلي يوم 27 يناير كانون الثاني ثم تستضيف كولومبيا في أول فبراير شباط.

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