غزة الرياضيّ يُعَمِّق جراح الهلال الفلسطينيّ في القاع

عَمَّق نادي غزة الرياضيّ، الملقب بالعميد، والصاعد حديثاً إلى الأضواء، جراح منافسه الهلال الفلسطينيّ، وفاز عليه، بنتيجة 1-صفر على ملعب فلسطين الدوليّ، ضمن لقاءات الجولة السابعة للدوري العام الممتاز.

جاءت المباراة قوية ومليئة بالفرص والأحداث، وقدما أداءً مميزاً طوال الشوط الأول، وحاول كلُّ فريق الوصول إلى منطقة منافسه، لكنّ صمود خطي الدفاع حال دون تسجيل أيِّ الفريقين .



وفي الشوط الثاني، تكرر المشهد، مع أفضلية للرياضيّ، الذي تمكن من تسجيل هدفه عبر محمد أبو عودة في الدقيقة 78 مستغلاً دربكة أمام منطقة الهلال استغل الكرة ووضعها في الشباك.

وبذلك، رفع غزة الرياضيّ رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع متقدماً خطوات جديدة, وبقى الهلال برصيد 3 نقاط في المركز الـ11، قبل الأخير.



حكم اللقاء: حازم الصوفي للساحة، وساعده محمد السدودي، وعبد الرحمن زقوت، ويوسف بركات رابعاً

وفي الدرجة الثانية، ضمن الجولة الخامسة، فاز المشتل على الرُّباط، بنتيجة 1-صفر على ملعب اليرموك البلديّ، سجله محمد عبد اللطيف موسى في الدقيقة 65. ورفع المشتل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ 14 بفارق الأهداف مع الصلاح، والوفاق، وجماعي رفح، والاستقلال، والرضوان، وبقي الخاسر عند 8 نقاط في بالمركز السادس.



واحتكم الأمل والرضوان للتعادل الإيجابي، بنتيجة 2-2 على ملعب بيت لاهيا، سجل للأمل أحمد سهمود في الدقيقة 22، ومحمد عمر البنا في الدقيقتين 43، أمّا هدفا الرضوان فسجلهما محمد الحديدي في الدقيقة 41، وعلاء الدين أبو جياب- ثنائية (ركلة جزاء في الدقيقة 41) و76.

ورفع الأمل رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، ورفع الرضوان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ13.

وفي الدرجة الثالثة، في فرع غزة والشمال، فاز السَّلام على نظيره حطين، بنتيجة 1-صفر، على ملعب بيت لاهيا، سجله مهند أبو العيش في الدقيقة 85. وبذلك بقي حطين برصيده نقطتان في المركز الأخير، مما يعني خروجه من المنافسات العام المقبل حسب قانون اتحاد الكرة، لعد وجود درجة أدنى، ورفع السَّلام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.



وفاز الجزيرة على فلسطين، بنتيجة 2-1 على ملعب بيت حانون البلديّ، سجلهما النجم أكرم الحديدي في الدقيقتين 48، و(50 من ركلة جزاء)، وللخاسر بكر عروق (في الدقيقة 86 من ركلة جزاء). وبهذا رفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وبقي رصيد فلسطين عند 9 نقاط في المركز الرابع.



وفي لقاء ثالث، حقق الشمس فوزاً كبيرًا على شباب الزيتون، بنتيجة 3-صفر على ملعب اليرموك البلديّ، سجلها، أحمد النعيزي- ثنائية في الدقيقتين 35، و42، وفراس الراعي في الدقيقة 80. وبذلك، رفع الشمس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وبقي شباب الزيتون برصيد 6 نقاط في المركز السادس.