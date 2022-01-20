الصحة: إدارة التمريض تناقش سبل تجويد الأداء الوظيفي للأطقم العاملة

غزة- الرأي

ناقشت الإدارة العامة للتمريض جملة من المواضيع التي تعنى بشأن العمل التمريضي وسبل تجويد الأداء الوظيفي للأطقم العاملة، جاء ذلك خلال لقاء مدير عام الإدارة العامة للتمريض د. خليل شقفة ومدراء تمريض المستشفيات.



وأثنى د. شقفة على جهود الطواقم التمريضية في كافة المستشفيات وعملهم في كل الظروف والأزمات والاستمرار في تقديم الخدمات التمريضية على مدار الساعة دون كلل أو ملل، مؤكدا على أهمية بذل المزيد من الجهود والاتجاه نحو تجويد الخدمة والارتقاء بها من خلال تطبيق الخطط التي أعدت خصيصا لهذا الغرض.



من جانبه، قال د. يوسف فحجان مدير تمريض المستشفيات ان هذا اللقاء يأتي استمرارا لحالة المتابعة الحثيثة التي توليها إدارته لمستجدات العمل التمريضي ولتذليل كافة المعيقات، ومناقشة تطورات العمل وفق الخطة السنوية، ومناقشة تطبيق سياسة النقل الآمن المرضى ومناقشة الزي التمريضي الجديد في الاقسام التخصصية والعامة، وتقارير المشرفين الموحدة، وتطبيق نظام الجودة التمريضية JCI، والتحول الالكتروني للتوثيق التمريضي.



من جهته، تحدث د. خليل شعيب عميد كلية فلسطين للتمريض عن اقرار دبلومات الاشراف وتمريض الأورام والديلزة، وأنه سيتم الإعلان للالتحاق بتلك الدبلومات وفق معايير جديدة وكما أكد على اعتماد الايام الدراسية للقابلات المجسرات.