رئيس بلدية دير البلح يعبر عن تقديره لصناع الجمال العاملين خلال المنخفض

الوسطى- الرأي

نفذ رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، جولة ميدانية على صناع الجمال في أقسام الصرف الصحي والصيانة والنظافة الذين عملوا في الميدان واصلين الليل بالنهار خلال المنخفض الأخير وأثنى على عملهم وجهدهم للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي الأخير.



وقال خلال جولته: أنتم الجنود المجهولون تعملون على مدار الساعة لخدمة أبناء مدينتنا , فكل الاحترام والتقدير لما تقدموه وتبذلوه لجعل حياة الناس أجمل وأفضل.



وأكد أن الفرق الميدانية تعمل بروح الفريق الواحد لتحسين جودة الخدمات وحتى لا يشعر المواطن بنقص بها خلال أي طارئ ،ولفت أن البلدية وقبل دخول المنخفض الجوي قامت بأخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان استمرار العمل بالشكل المطلوب ؛ و أثناء المنخفض قامت بتنظيف مصافي مياه الامطار ومتابعة ارتفاع منسوب المياه بمجرى وادي السلقا وتأمين المجرى باستخدام السواتر الترابية ومتابعة عمل مضخات الصرف الصحي واستمرار تنظيف الشوارع ؛ وأضاف: بعد المنخفض ستعمل طواقم البلدية على معالجة أثاره .



وأكد أن البلدية لن تألوا جهدا وبمساندة مؤسسات المجتمع المدني وتعاون وتكاثف الأهالي والعمل الدؤوب من موظفيها في رسم صورة جميلة لمدينتنا وجعلها الأفضل بإذن الله .

